Un bilan positif pour l'opération Disruption, menée par la police de Charleroi

Depuis fin août 2023, quelque 23.000 véhicules et 16.000 personnes ont été contrôlés dans le cadre de l'opération Disruption, selon le chef de corps de la police de Charleroi, Laurent Van Doren. Ces contrôles ont mené à environ 700 arrestations administratives et 500 arrestations judiciaires. Trois kilogrammes de stupéfiants et plus de 50.000 euros ont en outre été saisis, a ajouté le responsable.

L'opération Disruption avait été lancée avec la volonté d'assurer une présence accrue et plus visible de la police au centre-ville. La police de Charleroi a donc développé les collaborations entre les services de police, a multiplié les patrouilles pédestres et cyclistes dans le centre-ville, mais a aussi travaillé davantage avec les gardiens de la paix et les agents constatateurs. Le tout avec l'objectif de lutter contre la criminalité et le sentiment d'insécurité, a rappelé la bourgmestre faisant fonction, Julie Patte. Cette dernière a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution de la situation sur le terrain.