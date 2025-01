"Ça devient très difficile de trouver des gens": le patron de Brussels Airport révèle les profils les plus recherchés

Brussels Airport a accueilli 23,6 millions de passagers en 2024, marquant une hausse de 6%. Avec 85.000 emplois directs et indirects, l'aéroport peine à recruter pour des postes clés, comme agents de sécurité et bagagistes, malgré une forte croissance.

23.6 millions de passagers sont passés par Brussels Airport en 2024, soit 6% de plus par rapport à l'année précédente. C'est ce que révèlent les résultats publiés par l'aéroport de Bruxelles ce mercredi. Arnaud Feist, le CEO, se réjouit, à 7h50 sur Bel RTL, de cette "très forte croissance en 2024" : "C'est très positif, on voit que les gens ont envie de découvrir le monde, de retrouver leurs familles".

Mais pour faire tourner un aéroport national, il faut du personnel. Il y a 30.000 emplois directs et 55.000 emplois indirects. Là aussi, la croissance est importante : "Si on prend les 10 dernières années, on est passés de 17.000 emplois sur le site à près de 30.000 maintenant, on a presque doublé le nombre d'emplois directs. Il y a énormément de sociétés actives sur le site, elles sont près de 300", explique le chef d'entreprise.