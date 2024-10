Comment protéger la biodiversité ? Voici quelques gestes simples du quotidien

La première recommandation pour protéger la biodiversité repose sur deux principes simples : diversité et local. Concrètement, cela signifie qu’il est préférable de planter des espèces indigènes, c’est-à-dire des plantes locales et sauvages adaptées à la région."On va essayer de limiter au maximum les plantes exotiques, notamment les espèces invasives comme le Budléa, et réduire les plantes horticoles tout en gardant un petit côté plaisir, car cela reste important", précise Pierre-Laurent Zerck, chargé de mission à l'association Adalia.

Même sans jardin, il est possible d'agir. Sur un balcon, par exemple, planter des petites espèces potagères permet d'attirer des pollinisateurs : "Même dans les balconnières, on peut tout à fait laisser des plantes fleurir et ainsi aider la biodiversité", explique-t-il.