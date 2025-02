"Est-ce qu'être debout pour fumer change quelque chose?": la cigarette sera bientôt interdite sur les terrasses des cafés et restaurants

Une nouvelle mesure de santé publique est annoncée par le gouvernement Arizona : l'interdiction de fumer sera étendue aux terrasses des cafés et restaurants. C'est un nouveau coup dur pour le secteur horeca, qui ne voit pas cette nouveauté d'un bon œil et craint une baisse de fréquentation.

Quinze ans après l'interdiction de fumer à l'intérieur, voilà un nouveau coup dur pour le secteur de l'horeca, qui emploie plus de 64 000 personnes en Wallonie.

"On a constaté que suite à cette interdiction, les établissements ont eu une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 17% au moment de ce changement", assure le président faisant-fonction de la fédération Horeca Wallonie. "C'est quand même quelque chose d'assez significatif. Et donc, évidemment, on a peur aussi, à partir du moment où il y a cette interdiction au niveau de l'extérieur, de subir des pertes de chiffre d'affaires dans un secteur qui est aujourd'hui déjà en souffrance, surtout au niveau des débits de boissons".

Du côté des clients, ne plus fumer en terrasse est plutôt bien perçu. "Je trouve ça bien parce que quand vous êtes en terrasse et qu'une table à côté de vous fume, vous êtes en train de manger et vous avalez la fumée de cigarette", estime une cliente. "Vous ne trouvez pas plus agréable ici où on ne peut pas fumer ? On va là-dehors, on va fumer sans cigarette et puis c'est tout", nous répond une autre.