Il y a 14 ans, l'interdiction de fumer dans les restaurants s'instaurait: y a-t-il eu des conséquences sur l'Horeca?

Le nouveau futur gouvernement semble se mettre d'accord sur le fait de durcir la réglementation visant la consommation de tabac. Fumer sur les terrasses des restaurants et cafés devrait bientôt être interdit. Quelles seraient les conséquences pour l'Horeca ?

Si de nombreux points sur la fiscalité et les pensions font encore l’objet de tensions entre les différents partis, un point semble mettre tout le monde d’accord : celui d’aller plus loin pour créer une génération sans tabac.

Sur les terrasses des restaurants, des bars, des cafés... Fumer dans ces lieux devrait bientôt être interdit, contrairement à ce que prévoit le plan actuel mis en place par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke. Cette mesure effraie l’horeca, et pour cause. En 2011, la loi interdisant de fumer sur les lieux de travail ainsi que dans les restaurants et brasseries où de la nourriture est servie aux consommateurs entrait en vigueur. Cette interdiction avait-elle eu un impact sur l’horeca à l’époque ?