"Je plains les motards": les automobilistes n'en peuvent plus de l'état des routes belges

Au classement mondial de la qualité des routes, la Belgique dégringole d'année en année. Elle arrive 61e sur 119 pays derrière l'Indonésie, la Turquie ou encore le Rwanda. Pour le ministre wallon des Infrastructures, c'est le résultat d’un sous-investissement chronique : "Le réseau des routes est en mauvais état, car pendant, longtemps, on a construit des routes à tout-va sans prévoir les budgets pour les entretenir. Pour la première fois lors de cette législature, nous avons consacré des moyens à l’entretien plutôt qu’à l'extension. On ne peut pas tout réparer en même temps".

Nid de poules, ornières : l’état de nos routes laisse à désirer en de nombreux endroits. Le constat n’est pas neuf, mais il exaspère les automobilistes."Il y a plein d’endroits un peu qui mériteraient un peu plus de rénovation, on va dire", indique un conducteur. D'autres ajoutent : "Je plains les motards, je l’étais avant, mais rouler à moto en Belgique ça devient extrêmement dangereux", "De temps en temps, on met de l’asphalte à froid, mais ça ne tient pas". Une autre automobiliste indique : "Il y a des endroits qui devraient être mieux entretenus et pas au moment des élections".

Pour Touring, il faut investir 100 % des taxes automobiles dans l’entretien des routes, choisir les bons matériaux et éviter d'économiser comme par le passé des couches de revêtement. "Quand on voit l’Allemagne qui est vachement bien classée au niveau mondial et européen, il faut alors tout simplement regarder, faire un copier-coller de leur système de gestion, de construction et d’entretien des routes pour pouvoir l’appliquer chez nous", explique Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring.

L’étude réalisée par le Forum économique mondial se base sur le ressenti des usagers et ne fait pas la distinction entre réseau routier flamand et wallon. Singapour, les Pays-Bas et la Suisse figurent quant à eux dans le top 3 des meilleures routes du monde.