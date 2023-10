La Concertation aide alimentaire publie un mémorandum pour la Journée de l'alimentation

À l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation, la Concertation aide alimentaire (CAA) de la Fédération des services sociaux (FDSS) a publié un mémorandum avec six revendications en vue des élections régionales et fédérales de 2024, a-t-elle indiqué lundi.

Selon la FDSS, plus de 600.000 personnes ont recours à l'aide alimentaire en Belgique, dont plus de 90.000 dans la région de Bruxelles-Capitale et quelque 300.000 en Wallonie, soit une hausse de 30% par rapport à la situation avant les crises qui se sont succédé ces dernières années depuis la pandémie de Covid-19, d'après la FDSS

Six revendications divisées en deux grands axes ont donc été formulées dans le mémorandum à l'issue d'une concertation avec les organisations d'aide alimentaire.