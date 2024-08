"On m'avait assigné une vache que je devais traire": Many et Carmen se souviennent de leurs vacances à la campagne

L'été 1940 met fin à l'insouciance, la famille de Carmen fuit les Allemands. "On est parti avec un cheval et une charrette, puisqu'on avait des chevaux à la maison. On nous a dit, vous ne pouvez pas aller plus loin avec le cheval et la charrette. On a dû abandonner le cheval", se souvient Carmen.

"Pour moi, les vraies vacances, c'était comme j'habitais Bruxelles, c'était de venir en vacances à Marchovelette. Et comme maman tenait un café quand j'avais 4-5 ans, elle était toute seule, elle travaillait, donc il fallait qu'on me mette quelque part. Et c'était trois frères et soeurs à elle qui géraient une petite entreprise. C'était des petits cultivateurs, ils avaient une dizaine de vaches, etc. On m'avait assigné une vache que je devais traire et on avait des petits passets à trépieds comme ça. Et je me souviens que c'était une vache blanche et bleue avec des cornes qui revenaient vers l'avant, qui était facile à traire", se remémore la dame aujourd'hui âgée de 75 ans.

Many se plaît tellement à Marchovelette qu'une fois mariée, c'est là qu'elle voudra s'installer avec son mari. Elle y vit d'ailleurs toujours aujourd'hui.