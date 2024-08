Pas encore de déblocage côté néerlandophone, "pas prêt pour une coalition à 3 ou 4"

Les négociations formelles peuvent débuter côté francophone à Bruxelles, avec le MR, le PS et les Engagés, mais côté néerlandophone cela coince encore. "Les francophones sont prêts, mais nous ne pouvons pas encore débuter avec les partenaires néerlandophones", a constaté jeudi Elke Van den Brandt dans une réaction transmise à Belga.

"C'est bien que la formation entre désormais dans une nouvelle phase côté francophone. Il est à présent nécessaire de discuter entre groupes linguistiques pour négocier la formation d'un gouvernement", estime-t-elle. Une étape qui n'est cependant pas possible tant qu'une ébauche de majorité n'a pas été dessinée côté néerlandophone également.

L'élue écologiste tentait, il y a quelques jours encore, de rendre envisageable une coalition entre Groen, l'Open VLD, Vooruit.brussels et le CD&V. Elle constate cependant que toutes les parties ne sont actuellement pas "prêtes pour une coalition à trois ou quatre partis".

Même constat du côté d'Ans Persoons, secrétaire d'État bruxelloise sortante pour Vooruit. "J'espère qu'on aura rapidement une avancée côté néerlandophone, car on doit se mettre au travail le plus rapidement possible", a-t-elle posté jeudi sur le réseau X. "Les défis que doit affronter la Région bruxelloise sont gigantesques."