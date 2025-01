"Pas trop à se plaindre", "Plus comme avant": quel bilan faut-il tirer de ces soldes?

Après un mois de réduction affichée sur leur vitrine, il est temps pour les commerçants de clôturer cette période de soldes. "On n'a pas trop à se plaindre, on a eu quand même d'assez bonnes soldes, un peu plus de monde au début et maintenant les -50 % sont importants pour le client. Donc c'est vrai que maintenant, on a un peu plus de monde et le froid amène aussi les clients."

La vie est tellement chère

Le temps gris hivernal et les actualités mondiales, peu réjouissantes, n'ont finalement pas entamé le moral des consommateurs. Les magasins de vêtements ont globalement bien vendu. "J'ai choisi exprès le dernier jour parce que la vie, elle devient tellement chère... Je suis étonnée que tout soit déjà parti.", déclare cette cliente. Pour cette vendeuse, le mois a été assez bon : "On est assez contents des chiffres, des pièces qui sont parties... Il ne nous reste pas grand-chose."