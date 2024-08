Pédaler jusqu'à l'école en toute sécurité: voici les bons réflexes à adopter pour les jeunes cyclistes

Ce lundi 26 août est synonyme de rentrée scolaire pour les jeunes. L'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) s'inquiète pour les élèves qui feront le trajet jusqu'à l'école à vélo. Chaque année, 40 enfants et 120 adolescents sont victimes d'accidents en Wallonie. Une nouvelle campagne rappelle les bonnes pratiques et surtout le bon équipement à avoir.

"Allez les gars, on va s'équiper, on va démarrer", c'est le rituel matinal au stage de Laurent. Équiper correctement ces 35 cyclistes en herbe avec deux indispensables: la chasuble fluo et le casque. Si ce dernier n'est pas obligatoire en Belgique, il réduit de 65% le risque de blessures graves en cas de chute.

Prendre soin de son matériel, c'est la base. Pour transmettre les bons réflexes, Laurent prépare une panoplie d'exercices en tout genre. Objectif: rendre les enfants prévisibles pour les automobilistes.