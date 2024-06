Rappel de poires vendues à Lidl pour présence potentielle de chlorates

La société Devos Group a retiré, jeudi, ses poires conférences de la vente et demande aux consommateurs de les ramener en raison d'une présence potentielle de chlorates, des composés chimiques toxiques.

Le produit a été vendu dans les magasins Lidl du pays entre le 28 mai et le 4 juin. Il porte les numéros de lot L21-06, L22-01, L22-02 et L22-03 et est conditionné dans des boîtes de 1 kilogramme.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent appeler le service clients de Lidl au 02/320.60.00.