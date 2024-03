"Si je ne fais pas ça, je n'ai pas assez de main-d'œuvre": les PME recrutent de plus en plus de travailleurs étrangers

Les entreprises belges font de plus en plus appel à des travailleurs étrangers pour pallier au manque de main-d'œuvre qualifiée. Une tendance illustrée sur le terrain par l'expérience de Rared, un Syrien qui travaille dans une entreprise de pâte à pizza.

Recruter des travailleurs étrangers, c'est une tendance qui se concrétise sur le terrain, comme en témoigne une PME basée à Gembloux, Mamma Roma, spécialisée dans la confection de pâte à pizza plus légère, qui a récemment offert un contrat à durée indéterminée à Rared, un travailleur syrien. Pour lui, l'ambiance de travail est excellente : "On est bien ici, on travaille comme une équipe", souligne-t-il.

Au sein de cette société, la moitié du personnel est d'origine étrangère, venant tant d'Europe que d'autres continents. Cette diversité culturelle est perçue comme un enrichissement : "Plus on est multiculturel, mieux cela se passe. Pour les pauses de midi, par exemple, chacun apporte la nourriture de son pays", explique Sara Adima, responsable de la production.