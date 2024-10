Tensions au Proche-Orient: la sécurité autour des ambassades en Belgique menacée?

La Belgique se trouve actuellement au niveau 3 de la menace terroriste, ce qui signifie qu'une attaque est considérée comme "grave, possible et vraisemblable". Ce niveau implique déjà une vigilance accrue et des mesures de sécurité renforcées autour des sites sensibles, dont les ambassades.

Malgré les tensions au Proche-Orient, aucune mesure de sécurité supplémentaire n'a été mise en place autour de l'ambassade d'Israël à Uccle, ni autour des lieux de culte juifs. Ces sites bénéficient déjà d'une protection importante assurée par les polices locale et fédérale, ainsi que par la sécurité israélienne.