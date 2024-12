Tolérance zéro pour l'alcool au volant: comment une telle décision impacterait le secteur Horeca?

Le secteur ne semble pas particulièrement inquiet. Il attend d'abord de voir ce que décidera le prochain gouvernement. De plus, il souligne que les comportements ont déjà évolué grâce aux campagnes de sensibilisation sur les dangers de l'alcool et à l'augmentation des contrôles.

Enfin, la nouvelle génération est plus sensible aux messages de prévention et plus ouverte aux alternatives aux boissons alcoolisées. D'ailleurs, l'Horeca s'est adapté en proposant des mocktails, des cocktails sans alcool, ainsi que des menus accompagnés de boissons non alcoolisées.

