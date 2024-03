Un écart moyen de 5%: les inégalités salariales entre les hommes et les femmes persistent en Belgique

Les disparités salariales varient selon les âges et les secteurs d'activité. Les travailleurs et travailleuses de moins de 25 ans, ainsi que les nouveaux engagés, présentent des écarts salariaux quasi-inexistants. En revanche, pour les travailleurs et travailleuses de plus de 55 ans, l'écart salarial dépasse les 8%, mettant en lumière un maintien des différences de rémunération dans le temps. De plus, certains secteurs d'activité affichent des écarts plus marqués, notamment dans la gestion des déchets et dans le domaine de l'information et de la communication, avec un écart salarial moyen de 11%.

