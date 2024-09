Une crèche communale refuse l'inscription du futur bébé de Charlotte car elle n'habite pas dans la commune: est-ce légal?

Charlotte cherche une crèche pour son futur bébé. Mission compliquée, voire impossible dans certaines régions. Charlotte a inscrit son enfant dans une crèche communale. L'inscription a finalement été refusée, car elle n'habite pas la commune en question. Est-ce légal?

Une crèche peut-elle refuser une inscription car l'enfant ne réside pas dans la commune ? La réponse est non, selon l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE).