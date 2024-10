Une solution pour maintenir une soixantaine d'emplois dans les écoles WBE

La nouvelle ministre entend mettre fin à cette dérogation au cadre légal et corriger de la sorte une situation jugée inéquitable à l'égard des autres réseaux. La SLFP-Enseignement est montée au créneau en début de semaine en dénonçant une mesure d'économie derrière ces pertes d'emplois. Les équipes pédagogiques de l'athénée royal de Koekelberg ainsi que de celui de Ganshoren ont observé mardi un arrêt de travail pour exprimer leur solidarité avec les collègues visés ainsi que leur mécontentement envers la décision ministérielle.

"La ministre de l'Education Valérie Glatigny et l'administrateur général de WBE Julien Nicaise ont dégagé ensemble une solution pour les postes accordés précédemment à WBE par dérogation extra-légale, eu égard à certaines situations aigües sur le terrain. Les postes concernés seront donc préservés pour l'année scolaire en cours et seront pris en charge par WBE, désormais en parfaite conformité et sans impact budgétaire pour la Fédération Wallonie-Bruxelles", a annoncé Mme Glatigny dans un communiqué.