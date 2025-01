L'eau vous coûtera bientôt plus cher en Wallonie: voici pourquoi son prix diffère selon le distributeur

Derrière le coût réel de distribution, il y a le pompage et toute une série d'autres frais. "Il y a tout ce qui est production de la ressource, protection de la ressource, production, son transport dans des conduites d'eau, jusqu'au compteur et la pose du compteur.", liste-t-il.

Pourquoi des différences de prix selon les régions ?

Cette particularité alourdit la facture dans certaines localités. Le coût de distribution y est parfois plus élevé ou plus faible. Par exemple, il est de 2,60 euros pour une partie des ménages du Brabant Wallon (Intercommunale "in BW") et de 3,35 euros dans des communes liégeoises (compagnie "CILE").

Plus on vend de volume, plus on peut amortir ce réseau qui est coûteux

Pour expliquer ces différences, plusieurs facteurs entrent en jeu. Tout d'abord, la consommation sur le territoire : "Plus on vend de volume, plus on peut amortir ce réseau qui est coûteux sur un nombre plus important de mètres cube. Et donc le coût de revient d'un mètre cube d'eau est plus faible", explique Cédric Prevedello, le porte-parole de l'Union professionnelle des opérateurs publics du cycle de l'eau en Wallonie (AQUAWAL). "Un des facteurs principaux qui va permettre d'avoir une plus grosse consommation d'eau, c'est si on a des entreprises qui consomment beaucoup. Mais il y a aussi les différences de consommation d'eau entre ménages. Il y a des ménages plus aisés qui peuvent consommer plus d'eau", note-t-il.