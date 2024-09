Vous pouvez économiser beaucoup d'argent: voici comment obtenir une prime pour votre habitation en Wallonie

En Wallonie, la rénovation énergétique est encouragée par un système de primes attractif. La "Prime Habitation" couvre jusqu'à 90% des coûts d'audit et de travaux, avec des montants variant selon les revenus. De l'isolation à l'installation de systèmes de chauffage performants, ce dispositif vise à améliorer l'efficacité énergétique des logements wallons. Découvrez comment bénéficier de ces aides et transformer votre habitat en un espace plus économe et confortable.

La performance énergétique de votre habitation est-elle faible, causant des factures de plus en plus élevées ? Si c'est le cas, la rénovation de votre maison ou appartement est alors nécessaire. Pour cela, des primes existent afin de soulager une partie du coût du chantier. Si vous habitez à Bruxelles, cela peut être compliqué, car le budget pour la prime Renolution n'est plus suffisant. Le gouvernement a donc décidé de geler la prime, suscitant l'inquiétude de nombreux Bruxellois.

On vous fait une estimation technico-économique, on regarde un peu les gains et les primes que vous pouvez obtenir

Tout logement n'est pour autant pas éligible. L'habitation doit avoir plus de 15 ans. "Il faut soit habiter le bien, soit le louer en suivant la grille indicative des loyers de la Région wallonne, soit le mettre en location par agence locative sociale, soit le mettre à disposition gratuite d'un parent, et cela, pendant des périodes bien définies", complète Alisson Coudyzer, gestionnaire de dossiers PEB chez Pebizzy.

Tout d'abord, vous pouvez obtenir une prime pour alléger la facture de l'audit en lui-même. C'est la prime "audit Logement". "La personne, une fois que l'audit a été réalisé et facturé, peut rentrer sa demande de prime à la Région wallonne", explique Alisson Coudyzer. La prime de base est fixée à 190€ et, en fonction du revenu de votre ménage, peut être multipliée jusqu'à six fois (1140€).

Le spécialiste va "procéder à l'audit de votre maison qui est un audit global et qui vous fait l'état des lieux de ce qu'il faut faire et dans quel ordre il faudrait le faire. On vous fait une estimation technico-économique, on regarde un peu les gains et les primes que vous pouvez obtenir", détaille Vincent Maréchal.

La liste complète et précise peut être consultée sur le site de la Région wallonne.

L'auditeur Vincent Marchal constate une grosse tendance, "de très loin", des demandes de primes pour les toitures : "Pour deux raisons. La première, c'est évidemment le poste où en général, si ce n'est pas isolé, on va perdre le plus d'énergie, donc c'est extrêmement rentable d'isoler sa toiture. Et puis le deuxième aspect, c'est que les primes à la rénovation dans le nouveau système qui a été mis en place il y a deux ans, sont plus tolérantes. Maintenant, c'est un forfait au mètre carré et c'est quand même un bon soutien qui permet d'alléger considérablement la facture de rénovation de la toiture".

Vous n'avez pas besoin d'audit pour ça, mais les primes sont beaucoup moins intéressantes

Remarque intéressante, certains chantiers ne nécessitent pas d'audit : "Il est possible d'avoir des primes qui sont beaucoup plus limitées, en montants et en types de travaux qui sont couverts, en faisant des travaux qui sont même en auto-construction. Vous pouvez isoler vous-même, par exemple, une partie de votre toiture et demander des primes à la Région wallonne. Vous n'avez pas besoin d'audit pour ça, mais les primes sont beaucoup moins intéressantes", ajoute l'auditeur. Cela concerne aussi des petits travaux économiseurs d'énergie ou de salubrité de moins de 6000€ TVAC.

Quel montant de prime pouvez-vous obtenir pour vos travaux?

Chacun de ces chantiers, s'il est recommandé par le rapport d'audit, équivaux à un montant de base qui peut être multiplié jusqu'à six fois, en fonction du revenu de votre ménage. Concrètement, les revenus imposables de votre ménage repris dans votre avertissement-extrait de rôle précédant l’année d’enregistrement de votre rapport d’audit ou de chaque demande de primes travaux. Soustrayez 5000€ par enfant à charge, par personne présentant un handicap dans votre ménage et/ou par parent-cohabitant de plus de 60 ans. Consultez ce tableau avec le résultat pour connaître votre catégorie.

Revenus du ménage Coefficient multiplicateur 26 900 € ou moins x6 26 900,01 à 38 300 € x4 38 300,01 à 50 600 € x3 50 600,01 à 114 400 € x2 Plus 114 400 € x1 (montant de base)



Pour bien comprendre : "Si vous gagnez confortablement votre vie, vous aurez droit à la prime de base. Mais si vous faites partie d'une société qui gagne moins d'argent et qui est plus précarisé, vous avez accès à des primes qui sont multipliées jusqu'à fois six. Donc, ça peut être extrêmement intéressant", fait remarquer Vincent Marchal.

Un prêt… À taux zéro

Vous allez bientôt pouvoir commencer vos travaux, mais vous ne verrez pas la prime avant un certain temps. Pour financer vos travaux, vous pouvez bénéficier, dans certains cas précis, d'un prêt à taux zéro, c’est-à-dire, sans taux d'intérêt (Renopack). "Si vous couplez un Renopack avec un audit, moi, je considère que c'est le combo gagnant", estime Vincent Marchal.

Un prêt sans intérêt, à l'heure actuelle, c'est un cadeau

"En fait, vous allez non seulement faire de beaux travaux avec des primes qui sont quand même assez intéressantes et en plus vous pouvez ne pas sortir d'argent parce que si vous sollicitez un Renopack, ce sera la Société wallonne du crédit social ou le Fonds des familles nombreuses qui va vous payer vos factures et vous allez rembourser, en fait, seulement un montant convenu sur une durée déterminée, pour un montant qui peut aller jusqu'à 60 000 € sans intérêt. Un prêt sans intérêt, à l'heure actuelle, c'est un cadeau", complète le spécialiste.

Pour savoir si vous êtes éligible à un prêt à taux zéro pour vos travaux, consultez le site de la Région wallonne.

Combien de temps avant de recevoir votre prime ?

Une fois l'audit de votre habitation réalisé, la demande de prime introduit au SPW Logement (un formulaire en version papier ou électronique avec les documents utiles), vous pouvez enfin commencer vos travaux. Assurez-vous toutefois que l'entrepreneur choisi est bien inscrit auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

Durant vos travaux, n'oubliez pas de prendre des photos du déroulement. Elles vous seront utiles pour récupérer votre prime.

Voici comment ça se déroule : "Administrativement, c'est relativement léger. Ça peut se faire en ligne aussi. On donne le numéro de référence de son au dit, on joint la facture des travaux, on joint au moins deux ou trois photos qui illustrent le déroulement des travaux, donc avant, pendant et après. Ensuite, on doit juste faire signer une annexe technique par l'entrepreneur. Vous rentrez à la Région wallonne et ensuite, il faut attendre le paiement de la prime", détaille Vincent Marchal.

Combien de temps faut-il attendre sa prime "travaux" ? "Comptez à mon avis une bonne année", estime Alisson Coudyzer. Le suivi du traitement des demandes de primes peut être consulté sur le site de la Région wallonne.

À quel résultat faut-il s'attendre?

La Wallonie veut, grâce à la prime habitation notamment, atteindre d'ici 2050 le label de Performance Énergétique des Bâtiments (PEB) de niveau A en moyenne sur l’ensemble du parc de logements.

Vous allez voir votre facture de mazout qui va descendre en dessous de 1 000€

Améliorer son PEB est une mesure qui contribue à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi très favorable pour votre portefeuille. "Si vous avez une maison qui est assez peu isolée avec une chaudière à mazout et vous avez 3 000 € par an de factures de mazout et que vous faites le travail pour isoler correctement et aller chercher un PEB B, par exemple, vous allez voir votre facture de mazout qui va descendre en dessous de 1 000 €. Et si vous passez au gaz ou à une pompe à chaleur, là, vous allez encore gagner plus", avance Vincent Marchal.

La prime mazout va-t-elle encore durer ?

A Bruxelles, la prime Rénolution est suspendue pour l'année 2025. Faut-il craindre une situation en Wallonie? "Il ne faut pas être devin pour imaginer que ça va un jour peut être poser problème budgétairement", estime notre spécialiste. Selon lui, Renopack ne sera pas éternel : "Soyons clairs, ce cadeau, à mon avis, ne durera plus des années. Donc là, je pense aussi que pour ceux qui envisagent de faire des travaux, ce serait un peu bête de ne pas tenter sa chance de le faire tout de suite".

L’idée n’est pas de supprimer toutes les aides à la rénovation

Pour autant, du côté du cabinet de la ministre de l'Energie, Cécile Neven (MR), il n'y a pas de volonté d'arrêter les primes "rénovations" : "Je tiens à rassurer les Wallonnes et les Wallons: l’idée n’est pas de supprimer toutes les aides à la rénovation, mais de les rendre plus simples, plus lisibles, plus efficaces pour les citoyens et plus soutenables pour la Wallonie", dit la ministre.

Il est prévu, plutôt, d'améliorer le système : "L’un des objectifs prioritaires du Gouvernement tient à l'amélioration de l'efficience et à la simplification des démarches administratives, dans toutes les politiques publiques. Les réformes à venir, dans des secteurs aussi cruciaux que le logement et l’énergie, intégreront donc logiquement aussi ces principes fondamentaux. Le rythme actuel de rénovation (1% du parc de logement par an) est trop faible. L’objectif du Gouvernement est de tripler l’effort ; la rénovation constitue un levier fondamental pour atteindre nos objectifs climatiques", assure Cécile Neven.

Peut-on s'attendre, à l'avenir, à une situation similaire qu'à Bruxelles ? La réponse n'est pas encore connue : "Pour ce qui est de 2025, les moyens alloués aux différentes politiques publiques, en ce compris en matière de rénovation, seront discutés et définis lors du prochain conclave budgétaire. Il convient donc d’attendre ces travaux", indique le porte-parole de la ministre.