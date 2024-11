"J'ai toujours des frissons": action choc de la Coalition climat à Bruxelles

Ils viennent de Pologne ou encore du Brésil, des morceaux de vie détruits par les récentes inondations. Devant eux, des militants mais surtout des victimes du dérèglement climatique.

Julie habite à Pepinster. Elle a vu les eaux tout emporter en 2021. Aujourd'hui, elle se souvient : "Quand on voit ce genre d'amas, ça rappelle des souvenirs. Moi, j'ai l'image du frigo derrière moi. Je ne sais pas combien de frigos et de congélateurs j'ai vu flotter dans la rue Neuve, dans la rue principale. Et on se dit que quand un congélateur flotte, il n'y a plus rien de la maison. J'ai toujours des frissons, trois ans après, à vous le raconter", avoue Julie.