COP16 : Seuls 29 pays ont actualisé leur stratégie nationale de sauvegarde de la nature

A la COP15 il y a deux ans, les 196 pays (sans les Etats-Unis) de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB) ont adopté "l'accord de Kunming-Montréal", une feuille de route destinée à "stopper et inverser" d'ici 2030 la destruction des terres, des océans et des espèces vivantes, indispensables à l'humanité.

Les pays s'étaient engagés à présenter d'ici la COP16 une "stratégie nationale biodiversité" (NBSAP, en anglais) reflétant leur part des efforts pour tenir les 23 objectifs mondiaux fixés : protéger 30% des terres et mers, restaurer 30% des écosystèmes dégradés, réduire de moitié les pesticides et le taux d'introduction d'espèces exotiques envahissantes, mobiliser 200 milliards de dollars par an pour la nature, etc.