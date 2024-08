Dans les alpages, des randonneurs apprennent à montrer patte blanche face aux patous

Avec son mètre de haut et ses 55 kilos, le chien Pantin impressionne.

Ces dernières années, plusieurs incidents entre randonneurs et patous ont été recensés: mi-juillet, un homme a été mordu à la cuisse dans le massif de la Chartreuse (Savoie); une campeuse, poursuivie par plusieurs patous dans le Vercors, s'est réfugiée dans un arbre avant d'être secourue en hélicoptère.

Pour éviter que des incidents ne se produisent avec des humains, des médiateurs "Alpatous", programme géré par l'association France Nature Environnement (FNE), sensibilisent les usagers de la montagne aux bons gestes à adopter face à ces chiens afin de faciliter la cohabitation entre tourisme et pastoralisme.

Dans les Hautes-Alpes, un bichon frisé a lui été attaqué par deux d'entre eux.

Selon la FNE, l'augmentation du nombre de loups en France jusqu'en 2023, un millier environ, oblige les éleveurs à s'équiper davantage en chiens de protection.

Avec en parallèle une fréquentation accrue des espaces naturels par des visiteurs, ces accrocs sont amenés à se multiplier.

- Partager la montagne -

L'association, comme les éleveurs, pointe surtout du doigt les mauvais comportements humains.

Nicolas TUCAT

"Les gens peuvent se sentir agressés par ces chiens. Par peur, ils agitent leur bâton, envoient des pierres voire utilisent des bombes à poivre. C'est contreproductif car ces chiens vont ensuite assimiler randonneur = dangereux", explique Gérard Humbert, 69 ans, médiateur "Alpatous".

Il conseille de "contourner si possible le troupeau et garder son calme. Signalez-vous pour ne pas surprendre le chien et s'il vient vers vous, laissez-le vous sentir pour qu'il s'aperçoive que vous n'êtes pas une menace".