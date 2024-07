Sur les côtes turques, le baby boom des tortues marines

La marche s'annonce incertaine et seul un petit sur mille survivra jusqu'à l'âge adulte puis retournera sur le sable qui l'a vu naître pour y pondre, 25 ans plus tard.

"Notre estimation moyenne pour cette année est d'environ 60.000 œufs dont 30.000 vont libérer des bébés reptiles. Seuls 30 d'entre eux reviendront ici dans des années", explique à l'AFP Seher Akyol, présidente-fondatrice du centre de conservation marine Dekafok.

- Lumière rouge et panneaux -

La côte sud de la Turquie abrite 21 zones de nidification officielles, où la plupart des plages sont interdites de 20H00 à 08H00 pour laisser le champ libre aux tortues, mais Manavgat n'en fait pas partie.

D'où la présence de bénévoles étudiants turcs et étrangers qui marquent les nids, les entourent de bâtons et ramassent les déchets sur la plage, afin d'abriter les œufs des baigneurs. La nuit, ils patrouillent et creusent les nids pour aider certains bébés tortues à briser leur coquille et rejoindre la mer.