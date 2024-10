Pékin fermement opposé aux tarifs de l'UE sur les véhicules électriques chinois

"La Chine s'oppose fermement aux pratiques protectionnistes injustes, non conformes et déraisonnables de l'UE dans ce cas et s'oppose fermement à l'imposition par l'UE de droits anti-subventions sur les véhicules électriques chinois", a affirmé le ministère chinois du commerce.

La Chambre de commerce chinoise auprès de l'UE (CCCEU) a quant à elle dénoncé vendredi "des mesures protectionnistes" de Bruxelles à la suite du vote.