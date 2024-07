Pour Agoria, l'industrie automobile a un avenir en Belgique

Selon Bart Steukers, le CEO d'Agoria, l'industrie automobile a un avenir en Belgique. Mais l'industrie manufacturière suscite trop peu d'attention politique, a-t-il déploré mercredi lors d'une audition organisée par les commissions de l'Économie et des Affaires sociales de la Chambre à la suite de l'annonce d'une restructuration à l'usine Audi à Forest.

"Y a-t-il encore un avenir pour l'industrie automobile dans notre pays ? Je dis toujours oui, un oui catégorique", a indiqué le représentant du secteur technologique. "Nous avons toujours un écosystème de 450 entreprises actives directement ou indirectement dans le secteur automobile, et plus de 55.000 emplois. Ce ne sont pas toutes des usines d'assemblage comme Volvo ou Audi, mais aussi des organisations plus petites."

Bart Steukers note également que la valeur ajoutée du secteur est restée stable ces dernières années. "L'année dernière, la production a augmenté de 18% par rapport à l'année précédente. Nous sommes le neuvième pays de l'UE en termes de production automobile. Mais il y a un point d'attention : les investissements dans le secteur ont chuté pendant trois ou quatre années consécutives, a-t-il indiqué.