Comment la culture sud-coréenne a conquis la planète

A partir de la fin des années 1990, les films coréens et les stars de la K-pop gagnent en popularité dans les pays asiatiques voisins comme le Japon et la Chine: la "Hallyu" ou, vague culturelle, est née. Elle déferle sur les pays occidentaux avec l'entêtant "Gangnam Style" de Psy, sorti en 2012.

Ses films remportent des Oscars, ses séries et stars de la K-pop font le tour du monde et l'une de ses romancières vient de remporter le Nobel de littérature... Comment la Corée du Sud s'est-elle imposée comme une puissance culturelle?

Lors de la décennie suivante, "Babyshark", la chanson virale pour enfants, bat des records de vues sur YouTube, les superstars de la K-pop BTS se hissent en tête des charts dans le monde entier, le film "Parasite" de Bong Joon-ho est distingué à Hollywood avec un Oscar et "Squid Game" devient la série non anglophone la plus visionnée sur Netflix.

Les exportations sud-coréennes de biens culturels représentaient près de 12 milliards d'euros en 2022, plus que les appareils électroménagers ou les voitures électriques. Il s'agissait essentiellement de jeux vidéo comme Battlegrounds Mobile, immensément populaire en Inde et au Pakistan. L'objectif du gouvernement est d'atteindre environ 23 milliards d'euros d'ici à 2027.

-Un passé troublé

Le réalisateur oscarisé Bong Joon-ho explique le succès culturel de la Corée du Sud par les "périodes dramatiques" traversées par les habitants du pays asiatique qui a connu, depuis la guerre de Corée (1950-1953), dictature militaire, transformation économique radicale et transition démocratique.