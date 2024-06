The Jane , à Anvers, se glisse parmi les 50 meilleurs restaurants au monde

"The Jane est conçu pour ressembler à un véritable temple de la gastronomie et est sans aucun doute l'un des plus beaux restaurants au monde du point de vue architectural", loue le "World's 50 Best Restaurants 2024" à propos de l'établissement du chef Nick Bril.

Le restaurant est situé dans l'ancienne chapelle de l'hôpital militaire d'Anvers. "Les clients profitent d'un menu équilibré, principalement composé de poisson (cru) et de crustacés avec des délices comme le homard signature au beurre dashi", fait saliver le classement.