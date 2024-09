Le groupe punk anglais "English Teacher" remporte le prestigieux Mercury Prize 2024

Le groupe post-punk anglais English Teacher a remporté jeudi soir le prestigieux Mercury Prize britannique pour son premier album "This Could Be Texas", lors d'une cérémonie en petit comité dans les célèbres studios d'Abbey Road à Londres.

Ce groupe originaire de Leeds (nord de l'Angleterre) l'a emporté face à la favorite Charli xcx, sensation de l'été avec son album hyper-pop "Brat". "+This Could Be Texas+ révèle de nouvelles profondeurs à chaque écoute: c'est la marque d'un futur classique", a justifié le jury.

D'après le jury, "This Could Be Texas" s'est distingué par son "originalité et son caractère", "un mélange gagnant de surréalisme et d'observation sociale", qui incarne une "approche nouvelle du format traditionnel du groupe" rock ou punk avec guitares.

English Teacher remporte ainsi une récompense de 25.000 livres (près de 30.000 euros), à l'issue d'une cérémonie diffusée sur la BBC et organisée sans performances en direct faute de sponsor pour financer cette année, ce qui a suscité la déception de nombreux fans.

Cette sélection 2024 était particulièrement féminine avec huit femmes sur les 12 artistes en lice, et ouverte aux jeunes talents avec huit artistes nommés pour leur premier album.