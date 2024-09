Le nouveau Beetlejuice, toujours mort, juste "un peu plus moisi"

Trente-six ans après, Beetlejuice fait son retour sur les écrans, toujours mort mais "juste un peu plus moisi", recyclant l'univers et les personnages du premier opus, ainsi que ses acteurs fétiches.

Ces dernières reprennent leur rôle d'origine, ceux de Delia et Lydia Deetz, belle-mère et belle-fille qui emménagent dans une maison hantée par un couple de fantômes.

Cette dernière est jouée par Jenna Ortega, devenue une star à 21 ans grâce à la série de Netflix "Mercredi" (inspirée de la famille Addams), produite par Tim Burton, tandis que Willem Dafoe se parodie en inspecteur de la police de l'au-delà.

"Ce film est comme un film de famille, d'une famille bizarre", a commenté Tim Burton qui, "déçu par l'industrie", souhaitait revenir à un cinéma plus artisanal, à base de techniques très simples comme du maquillage ou des marionnettes, qui fait le charme de son univers.

"On a essayé de faire comme dans le premier film, où il y avait un tas d'impros. On a calé des choses le jour même, essayé des trucs. (...) On ne va pas gagner l'Oscar des meilleurs effets spéciaux mais ça ne fait rien !", a poursuivi l'auteur de classiques comme "Edward aux mains d'argent" ou "Charlie et la chocolaterie".

- Scène d'horreur -

"Beetlejuice" version 2024 n'en est pas moins produit par l'un des plus grands studios, Warner, qui espère en faire l'un des blockbusters de la rentrée.

Avec l'idée de charmer la génération biberonnée au premier film, aujourd'hui adulte, comme ses descendants, "Beetlejuice Beetlejuice" enchaîne les clins d'oeil au film original.

Plus foisonnant, il multiplie les intrigues au risque de se répéter: la quête initiatique de la jeune Astrid, plongée dans l'au-delà, les relations entre Lydia et sa belle-mère ou la vendetta de l'ex-femme de Beetlejuice, Delores.

BENJAMIN CREMEL

Cette nouvelle créature maléfique à la Frankenstein est jouée par Monica Bellucci, compagne de Tim Burton. Ce dernier offre à l'actrice une scène inattendue, digne d'un film d'horreur.

Car plus que gothique, ce "Beetlejuice" est sanglant à souhait, avec ses personnages éviscérés, ses monstres en tout genre ou ses bébés démoniaques.

Le doux rêve d'une coexistence heureuse des vivants et des fantômes, qui faisait le charme du premier film, s'évapore.

Mais Burton continue de se moquer des travers de la société américaine contemporaine. Au snobisme du monde de l'art s'ajoutent les dérives des prophètes du bien-être et celles des influenceurs absorbés par leurs écrans.