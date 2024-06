"Vice-Versa 2" pour la troisième semaine consécutive en tête du box-office américain

Selon les sites spécialisés, il dépasse désormais le milliard de dollars de recettes dans le monde. De quoi lancer un défi à "Moi, moche et méchant 4", distribué par Universal Pictures, et qui doit sortir cette semaine aux États-Unis et au Canada.

Avec 57,4 millions de recettes de vendredi à dimanche, la suite très attendue du film des studios Pixar et Disney consacrée aux affres de l'adolescence a récolté un total de 469 millions de dollars aux États-Unis et au Canada depuis sa sortie.

"Vice-Versa 2" devance très légèrement "Sans un bruit : jour 1", qui a recueilli 53 millions de dollars pour son week-end de sortie. Ce troisième opus de la série de films d'horreur apocalyptique, dans lequel joue l'actrice Lupita Nyong'o, raconte une invasion d'extraterrestres à New York.

En troisième position apparaît "Horizon : Une saga américaine, chapitre 1", le premier tome du grand projet de Kevin Costner sur la conquête de l'Ouest américain. Ce western de trois heures qu'il a réalisé, co-écrit et dans lequel il joue les premiers rôles, récolte 11 millions de dollars.

Vient ensuite la comédie d'action "Bad Boys 4", avec Will Smith et Martin Lawrence et réalisé par les Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah (10,3 millions de dollars).