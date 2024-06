Les régimes minceur sur les réseaux sociaux, une tendance inquiétante pour les spécialistes

Jeûne intermittent ou monodiète de pommes? Sur les réseaux sociaux, des influenceurs en quête de visibilité se font les cobayes des régimes minceur les plus populaires du moment pour perdre 5, 10 ou 30 kilos: une tendance "mortifère" et risquée selon les spécialistes interrogés par l'AFP.

"Tu te réveilles, et tu ne manges absolument rien, puis c'est enfin l'heure du déjeuner, et là tu peux devenir dingue et manger tout ce que tu veux!", assure une jeune femme dans une vidéo TikTok en anglais "likée" plus de 45.000 fois, s'empiffrant de charcuterie, pommes de terre et sandwichs après une matinée de jeûne total.