Le masque hygiénique est de retour: la Belgique passe en code orange à cause de la grippe

Ce jeudi après-midi, le niveau d'alerte a été augmenté d'un cran. Le Risk Management Group (RMG) examinait durant l'après-midi les mesures préventives à prendre. Le ministre en a d'ores et déjà cité plusieurs, comme le port du masque dans la relation patient-médecin, le port du masque en cas de relation avec une personne vulnérable, etc.

La Belgique dispose depuis décembre d'un Plan hivernal "infections respiratoires", sous la houlette du SPF Santé et qui tient compte des infections les plus courantes, dont la grippe.

La vaccination face à la grippe demeure très importante, selon le ministre. Mais maintenant que le pays approche du pic infectieux, il est peut-être un peu tard pour se faire vacciner. M. Vandenbroucke a toutefois recommandé aux personnes vulnérables de consulter leur médecin traitant à ce sujet.

Afin de réduire la transmission des infections, les autorités soulignent l'importance des gestes préventifs fondamentaux : se laver fréquemment les mains, aérer les pièces, utiliser des mouchoirs jetables et rester à domicile lorsqu'on est malade. En cas de symptômes, il est conseillé de porter un masque et de respecter une distance physique, en particulier pour les professionnels de santé et les personnes à risque.