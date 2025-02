"Nous sommes passés par une situation extrêmement difficile au niveau des stocks": pourquoi les dons de sang ont-ils diminué ces dernières années?

C'est un geste essentiel qui peut sauver des vies : le don de sang. Malheureusement, celui-ci n'est plus assez fréquent. Conséquence : les réserves sont au plus bas, et les stocks doivent impérativement être renouvelés. Pour nous en parler, Thomas Paulus, responsable de la communication au service de la Croix-Rouge de Belgique.

"Alors, on est passé par une situation extrêmement difficile au niveau des stocks, à la fois chez nous, mais aussi dans les hôpitaux, car chaque hôpital a son propre petit stock. Donc, quand on livre dans les hôpitaux, c'est pour renouveler le stock qui est dans l'hôpital", explique-t-il.

Heureusement, la situation s'est néanmoins améliorée. "C'est clair que la situation était vraiment difficile ces deux dernières semaines et que l'appel que nous avons lancé a heureusement été bien entendu. On a prélevé 1 000 poches de plus que ce qui était prévu la semaine passée. On va encore en prélever plusieurs centaines de plus cette semaine, donc cela va permettre de clairement redresser la situation".

Mais concrètement, quelles sont les conséquences de ce manque de dons ? Peut-on aller jusqu'à annuler certaines opérations ? La réponse est oui. "Il y a vraiment des opérations qui sont postposées. (...) On en arrive parfois à des situations où les stocks que nous avons doivent être gardés pour pouvoir faire face aux urgences", précise Thomas Paulus.

Les groupes négatifs, un sang difficile à trouver

Pour ne rien faciliter à la situation, certains groupes sanguins sont plus difficiles à trouver. C'est notamment le cas des groupes négatifs, comme le précise Thomas Paulus.

"On pense notamment au O négatif, qui est le donneur universel et peut être transfusé à absolument tout le monde. Ce groupe est très recherché, car nous en livrons environ 11 à 12 % aux hôpitaux, alors qu’il ne représente que 6 à 7 % de la population. Et pourquoi en livre-t-on autant ? Parce qu’une personne qui arrive en urgence à l’hôpital ne peut souvent pas communiquer son groupe sanguin".

