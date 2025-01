Pourquoi la pomme de terre est-elle si bonne pour votre santé?

Avec 85 kilos consommés par an et par personne, les Belges et les pommes de terre, c’est une grande histoire d’amour. Purée, chips, et surtout frites – symbole national oblige – le tubercule est le féculent préféré du royaume. Et ce n’est pas pour rien : la Belgique est le premier exportateur mondial de produits transformés à base de pommes de terre avec plus de 100.000 hectares.

Un concentré d’énergie saine

Contrairement aux idées reçues, la pomme de terre ne fait pas grossir. Selon la nutritionniste Isabelle Debove, ce féculent est une source précieuse de glucides complexes : "La pomme de terre est pleine d'énergie parce qu'elle contient beaucoup de bons glucides qui vont fournir de l'énergie sur le long terme. Et puis, elle a aussi des minéraux, des vitamines, du potassium.". Elle se distingue également par sa faible teneur en matières grasses, ce qui en fait une alternative saine pour les repas quotidiens.