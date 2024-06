Amos décroche un nouveau contrat pour le développement du futur télescope géant TMT

L'entreprise liégeoise Amos a décroché un nouveau contrat pour le développement du futur télescope géant TMT, annonce-t-elle lundi. Ce leader européen pour l'optique spatiale va en effet concevoir et fabriquer le support mobile du miroir tertiaire du Thirty Meter Telescope, après avoir déjà remporté le contrat pour l'étude et la fabrication du support du miroir secondaire.

"Nous sommes ravis d'entamer les travaux sur ce deuxième sous-système majeur et exigeant de TMT", a déclaré Xavier Verians, directeur du développement commercial d'Amos, faisant valoir l'expertise "de plus de 40 ans" de la société dans le domaine.

Le TMT, un télescope de trente mètres de diamètre, est actuellement en cours de développement. L'instrument sera à terme installé à 4.000m d'altitude sur le Maunakea, la montagne la plus élevée de l'archipel de Hawaï. Il devrait alors devenir le plus grand télescope de l'hémisphère nord.

La construction d'un télescope, instrument phare de l'astronomie, représente un défi majeur, souligne la société liégeoise. A titre d'illustration, rien que le miroir primaire du télescope - qui collecte la lumière en provenance du ciel profond - est un composé de 492 miroirs octogonaux formant ainsi une surface continue avec une ouverture de 30m de diamètre.

Amos, spécialisée dans la conception de systèmes opto-mécaniques utilisés dans l'astronomie, l'espace et d'autres industries, a été rachetée il y a deux mois par Aerospacelab, une entreprise wallonne active dans le développement et la commercialisation de satellites. La structure liégeoise emploie une centaine de personnes et dispose de clients en Europe, aux États-Unis, en Inde ou au Chili.