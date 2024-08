Agnès Vahramian, grand reporter de France Télé, nommée à la tête de la radio franceinfo

Cette double nomination survient un peu plus d'un mois après l'annonce du départ de Jean-Philippe Baille, qui cumule les fonctions de directeur de Franceinfo et de directeur de l'information du groupe public depuis septembre 2023, et va devenir directeur général délégué à l'information de RMC BFM.

Céline Pigalle travaillera étroitement avec le nouveau directeur éditorial de Radio France, Vincent Meslet, dont la nomination a été annoncée en juin en remplacement de Laurence Bloch, partie à la retraite.

Ancien directeur général de Newen France (filiale de TF1) passé par France 3, France 2 et Arte, il a "consacré l'essentiel de sa carrière" au service public et a conçu des contenus aussi variés que le feuilleton "Plus belle la vie", les émissions "Ce soir ou Jamais" et "28 minutes".