Avec le changement climatique, l'Irlande cherche sa place sur la planète vinicole

Selon les services météorologiques, les étés en Irlande, réputés pluvieux, deviennent plus chauds et plus secs, et donc plus propices à une production du vin qui a déjà commencé, en Europe, à se déplacer vers le nord.

Peu nombreux dans un pays connu pour sa bière brune Guinness et son whisky, les vignobles commerciaux se trouvent principalement sur les côtes sud et est et produisent surtout du vin blanc.

Le plus grand d'entre eux -quatre hectares- se trouve près du village de Wellingtonbridge, au sud-est de l'Irlande, la région la plus ensoleillée. Il est abrité du vent et exposé au sud-ouest, avec des rangées espacées pour que les grappes reçoivent le plus de lumière possible.

"Nous avons besoin de tout le soleil possible", résume la propriétaire Esperanza Hernandez, rencontrée par l'AFP.

Par une journée d'été - sans surprise couverte et humide -, la viticultrice de 55 ans, issue d'une famille de vignerons et venue d'Espagne il y 20 ans, élague les branches improductives: "Si on supprime cette branche, on peut voir les grappes et les grappes peuvent aussi voir le soleil... enfin s'il apparait".