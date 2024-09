Colombie: la police lève certains barrages de camionneurs

Depuis lundi, des centaines de camions et véhicules de transport de marchandises bloquent les routes d'accès à Bogota et aux principales villes du pays, en réponse à une augmentation de près de 20% du prix du gallon de diesel (3,8 litres), passé à 2,7 dollars.

"Après le feu vert du gouvernement, la police a commencé à intervenir sur cinq points critiques à Bogota pour lever les blocages", a déclaré le maire de la ville, Carlos Fernando Galan, sur le réseau social X.

La police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène pour lever un point de blocage dans le nord de la capitale de 8 millions d'habitants. Elle est également intervenue autour d'une gare routière dans le sud de Bogota.

Andrea ARIZA

Dans son dernier bilan jeudi après-midi, la police a toutefois fait état de la persistance de 120 points de blocage permanents et de 85 blocages intermittents, impliquant près de 6.000 personnes et plus de 2.000 véhicules dans tout le pays. Au total, 135 villes et localités sont touchées.