Dans une réserve nigériane, l'échec de la cohabitation entre éleveurs et agriculteurs

Cet éleveur peul s'est au contraire retrouvé au centre d'un conflit séculaire. "Si j'avais su, je ne serais jamais venu ici", confie-t-il à l'AFP en serrant son poignet atrophié.

Dans de nombreuses zones d'Afrique de l'Ouest, éleveurs et agriculteurs se disputent l'accès aux terres fertiles et à l'eau, un conflit accentué par la pression du changement climatique et la raréfaction des ressources.

Au Nigeria, qui compte plus de 300 groupes ethniques, les flambées de violence intercommunautaire ou ethnique attisent aussi les tensions.