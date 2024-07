Des problèmes chez Microsoft mènent à des perturbations sur l'app et le site de la SNCB

La SNCB connaît vendredi matin divers problèmes techniques, empêchant notamment les voyageurs d'acheter des billets en ligne. Les données relatives aux retards des trains et aux changements de voies peuvent également ne pas être mises à jour. La cause est un problème mondial chez Microsoft, a indiqué la société ferroviaire belge.

"Depuis ce matin, nous sommes confrontés à un problème informatique général. Mais cela n'a aucun impact sur la circulation des trains", a précisé le porte-parole Bart Crols. "Nos services font tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre le problème le plus rapidement possible".

En raison de ce problème technique, les informations sur le site web et l'application, comme les données sur les retards, les changements de voie et l'affluence dans les wagons, peuvent ne pas être à jour, a ajouté la SNCB. Des voyageurs signalent par ailleurs ne plus pouvoir commander de billets en ligne. "Nous conseillons aux voyageurs de se fier aux écrans et aux annonces dans les gares pour obtenir les informations les plus récentes sur les trajets", a recommandé M. Crols.