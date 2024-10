Keir Starmer veut une relation "plus pragmatique et plus mature" avec l'UE

Le Premier ministre britannique Keir Starmer veut établir une "relation plus pragmatique et plus mature" avec l'Union européenne, après les années de tensions liées au Brexit, a-t-il déclaré mardi à la veille de sa première visite à Bruxelles depuis son arrivée au pouvoir.

"Le Royaume-Uni est indéniablement plus fort lorsqu'il travaille en étroite collaboration avec ses partenaires internationaux les plus proches. Cela n'a jamais été aussi important, avec la guerre, les conflits et l'insécurité qui frappent à la porte de l'Europe", souligne le dirigeant travailliste dans un communiqué.

"Nous ne pourrons relever ces défis qu'en pesant collectivement, c'est pourquoi je suis déterminé à mettre les années du Brexit derrière nous et à établir une relation plus pragmatique et plus mature avec l'Union européenne", poursuit-il.