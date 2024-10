La Bourse de Paris en recul face aux tensions géopolitiques et aux baisses de taux

La Bourse de Paris recule jeudi, sur fond d'inquiétudes concernant la montée des tensions au Moyen-Orient et d'interrogations sur le rythme des futures baisses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Comme l'ensemble des marchés européens, l'indice français est dans la retenue en raison "des interrogations qui entourent les questions géopolitiques", explique John Plassard, spécialiste en investissements pour Mirabeau.

L'escalade militaire entre Israël d'une part, l'Iran et le Hezbollah d'autre part, fait redouter que la situation au Moyen-Orient ne devienne incontrôlable, un an après l'attaque menée par le Hamas, allié du Hezbollah, sur le sol israélien, qui a déclenché les attaques d'Israël et la guerre dans la bande de Gaza le 7 octobre 2023.

La fébrilité des marchés s'est accrue d'autant plus cette semaine avec le lancement mardi d'environ 200 missiles balistiques par Téhéran sur le territoire israélien et l'incursion terrestre de l'armée israélienne dans le sud du Liban.