La Commission européenne empêche l'acquisition d'eTraveli par Booking

La Commission craint en particulier que l'opération n'attire tellement de clients supplémentaires sur la plate-forme de Booking que les autres sites de réservation se trouveraient dans l'impossibilité de concurrencer l'entreprise d'origine néerlandaise.

eTraveli a son siège en Suède et est surtout connue pour ses marques Gotogate, My Trip, Seat24 et SuperSaver.