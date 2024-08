La compagnie aérienne hongroise lance des vols illimités pour 500 euros

La compagnie aérienne hongroise Wizz Air propose un nouvel abonnement offrant des vols illimités pendant un an pour un tarif de base de 499 euros. Présentée par la compagnie low-cost comme une première en Europe, cette formule est toutefois soumise à plusieurs limitations.

En Belgique, Wizz Air opère principalement depuis l'aéroport de Charleroi, et a récemment inauguré une liaison entre Zaventem et Budapest.

L'abonnement illimité est applicable uniquement aux réservations effectuées dans les 72 heures précédant le départ, ce qui le destine principalement aux voyageurs de dernière minute. Par ailleurs, les frais annexes tels que les frais de réservation, de bagages et de choix de siège ne sont pas inclus dans le tarif de l'abonnement.

La compagnie low-cost est régulièrement pointée du doigt pour ses performances. L'organisation britannique de défense des consommateurs Which? l'a classée, pour la troisième année consécutive, dernière de son classement en matière de ponctualité, selon le quotidien britannique The Telegraph. Which? a également décerné à Wizz Air le titre de pire compagnie aérienne en 2024.