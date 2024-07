La FSMA émet un avertissement sur Hyloris

L'autorité des services et marchés financiers (FSMA) a de "sérieux doutes" quant à la réalité économique des transactions avec QliniQ annoncées par la société pharmaceutique liégeoise Hyloris. La cotation de l'action à la bourse de Bruxelles reste suspendue dans l'attente de la publication du rapport financier annuel 2023 et du rapport du commissaire aux comptes qui l'accompagne.

Ces opérations ne paraissent pas conciliables avec les activités ni avec l'ordre de grandeur ou les moyens financiers disponibles de QliniQ et l'opération de vente a été annoncée le 20 janvier 2023, alors qu'elle avait déjà été comptabilisée dans le chiffre d'affaires d'Hyloris pour l'exercice comptable 2022, selon le contrôle effectué par la FSMA.

Une revue indépendante forensique lancée par Hyloris a également mis au jour la preuve de multiples déclarations erronées du management à la FSMA.

En conséquence des conclusions de la revue, contestées par le management, les administrateurs indépendants ont recommandé au conseil d'administration d'Hyloris de faire revoir les systèmes de contrôle interne par un tiers indépendant, de revoir les politiques de conformité de l'entreprise, et de remplacer le CEO, le CFO et le CLO par des candidats forts, indépendants et qualifiés.