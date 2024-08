La réouverture du tunnel de Cointe maintenue pour le 26 août

Les travaux de rénovation et modernisation du tunnel de Cointe à Liège (liaison E25-E40/A602, en direction de Bruxelles), se déroulent selon le planning établi et entreront d'ici peu en phase de tests. Les équipes sont à pied d'œuvre jour et nuit pour tenir ce défi de rouvrir dès 6 h, le 26 août prochain, jour de rentrée scolaire, a indiqué jeudi Héloïse Winandy, directrice communications à la Sofico (Société de financement complémentaire des infrastructures), maître d'ouvrage.