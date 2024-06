Le BEL 20 clôture à 3.900 points après les chiffres de l'emploi américain

Umicore (16,43) et Sofina (218,00) valaient 1,85 et 1,36% de moins que jeudi, AB InBev (57,80) et Ageas (43,80) reperdant 0,86 et 0,14% tandis que KBC (66,42) était positive de 0,45%.

Lotus Bakeries (9.840) et Aedifica (58,00) emmenaient les baisses en reperdant 2,38 et 3,01% en compagnie de Cofinimmo (59,20) et WDP (26,00), négatives de 2,63 et 2,48%.

Elia (93,50) reculait de 2,04% contrairement à Melexis (86,00) et D'Ieteren (201,40) qui gagnaient 0,29 et 0,60%. Solvay (30,97) et Syensqo (92,85) s'appréciaient de 0,16 et 1,74%, UCB (130,00) et arGEN-X (354,60) de 0,08 et 0,51%. Galapagos (24,86) reculait par contre de 0,64%.

Engie (15,00) chutait par ailleurs de 2,9% en compagnie de VGP (102,60) et Immobel (26,35) qui abandonnaient 3,9 et 3,1%, Proximus (7,415) et Unifiedpost (3,19) se dépréciant de 1,6 et 1,5%. CFE (7,90) et DEME (158,20) reculaient de même de 1,4 et 1,2%, Aperam (25,50) de 1,7%, Ascensio (47,65) et Xior (29,80) de quasi 2%.

Greenyard (6,40) se distinguait par une hausse de 2,2% tandis que Colruyt (46,38) remontait de 1,2%, Jensen (41,80) gagnant pour sa part 2,2%.