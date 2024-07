Le problème "en cours de correction", annonce le patron de CrowdStrike

L'origine de la panne informatique qui paralyse vendredi de nombreuses entreprises partout dans le monde, mais aussi les organisateurs des JO à Paris, est "identifié" et "en cours de correction", a annoncé le patron de CrowdStrike, groupe américain de cybersécurité.

"CrowdStrike travaille activement avec les clients touchés par un défaut trouvé dans une seule mise à jour de contenu pour les utilisateurs Windows (...) Il ne s'agit pas d'un incident de sécurité ou d'une cyberattaque. Le problème a été identifié, isolé et un correctif a été déployé", a écrit George Kurtz sur X et LinkedIn, précisant que les systèmes Mac et Linux ne sont pas touchés.

"La cause sous-jacente du problème a été corrigée et plusieurs applications et services Microsoft 365 ont retrouvé leur pleine fonctionnalité", a de son côté indiqué Microsoft, dans un message mis à jour sur son site internet.