Les résultats de Boeing affectés par ses problèmes de production, mais moins que prévu

"Nous prendrons le temps nécessaire pour renforcer nos systèmes de gestion de la qualité et de la sécurité et ce travail nous mettra en position pour un avenir plus solide et plus stable", a ajouté celui qui doit quitter son poste à la fin de l'année, emporté par les conséquences des moult problèmes rencontrés par Boeing sur plusieurs de ses modèles commerciaux.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Boeing a atteint 16,57 milliards de dollars (-7,5% sur un an).

La perte nette ressort à 343 millions de dollars, contre une perte nette de 414 millions un an plus tôt. Les analystes du consensus de FactSet avaient prévu une perte bien plus importante, à 709 millions.